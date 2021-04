BARI - Mozioni e interrogazioni all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale della Puglia, aperta dalla presidente Loredana Capone con alcune considerazioni sulla pandemia, sull'impegno eccezionale del personale sanitario e sulla crisi che aggredisce l'economia e mette in ginocchio tante categorie.La presidente si è fatta portavoce della richiesta dei capigruppo consiliari di un incontro con l'assessore alla sanità Lopalco, domani in videoconferenza, allargato ad un rappresentante dell'ANCI Puglia, per un confronto sulle questioni sanitarie e vaccinali di attualità.