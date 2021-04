Serie A: Napoli e Inter non vanno oltre il pareggio

(via Inter fb)





Gli uomini di Conte hanno reagito colpendo il palo con Lukaku e trovando il gol del pareggio nella ripresa. Al 55' un’azione corale nerazzurra ha portato Eriksen a battere Meret con una rasoiata dalla distanza. Per il Danese si tratta del primo centro in campionato. È un pareggio che serve ad entrambe le squadre per continuare la corsa verso i rispettivi obiettivi.

Si ferma ad 11 vittorie consecutive la striscia dell'Inter, bloccata sull'1 a 1 allo stadio Maradona dal Napoli. La squadra nerazzurra, però, mantiene nove punti di vantaggio sul Milan e vede sempre più vicino lo scudetto. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 36' grazie ad un infortunio di Handanovic che, dopo aver bloccato la palla, ha lasciato andare in rete la palla a causa di uno scontro con il suo compagno di squadra De Vrij.