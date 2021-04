Visita di Albano all'ospedale Covid della Fiera

- Visita a sorpresa diall'ospedale Covid della Fiera del Levante di Bari, accompagnato dal Governatoree dal Direttore generale del Policlinico. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato il motivo della visita: "Siccome siamo in piena terza guerra mondiale, io da buon soldato devo essere presente dove c'è necessità. E ci sono. Non penso di risolvere le sorti della situazione, ma ce la metto tutta perché qualcosa di positivo possa lasciarla anche io, con la speranza che finisca presto per tutti".