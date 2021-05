Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 108-84 in casa col Varese

(via Happy Casa Brindisi Fb)

Nella trentesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 108-84 in casa col Varese. Primo quarto, Perkins 12-2 per i pugliesi. Harrison, 22-7. Ancora Harrison, Brindisi prevale 30-16. Secondo quarto, Harrison 32-18 Happy Casa. Scola tiene in gara i lombardi, ma 43-32 per la squadra di Frank Vitucci. Bostic, 49-32. Perkins, Brindisi si impone di nuovo 61-45.

Terzo quarto, Thompson e Gaspardo, 66-45 Happy Casa. Di nuovo Gaspardo, 71-53. Bell, Brindisi trionfa 81-68. Quarto quarto, Perkins 85-70 Happy Casa. Harrison, 92-75. Thompson, 96-80. Bell, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 108-84 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Concludono la stagione regolare del torneo al secondo posto con 40 punti.

Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Thompson 21 punti e Harrison 17. Nei lombardi Scola 16 punti e Ruzzier 14. Nei quarti di finale dei play off scudetto l’ Happy Casa Brindisi giocherà al meglio delle cinque gare contro Trieste. La prima partita si disputerà giovedì 13 Maggio alle 20,45 a Brindisi.