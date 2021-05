Serie B: la Salernitana promossa in A, il Cosenza retrocede in C

FRANCESCO LOIACONO - Giornata positiva a metà la ventinovesima per le squadre lucane di Serie D. Nel girone H il Picerno vince 1-0 a Sorrento. Per i lucani decisivo il gol realizzato al 37’ del primo tempo da Esposito su rigore concesso per un fallo di mani di Cacace. Il Picerno è secondo in classifica con 52 punti, a -4 dalla capolista Taranto primo a 56 che perde 3-2 a sorpresa in casa col Portici. Il Lavello supera 3-2 in trasferta il Casarano. Nel secondo tempo al 15’ passano in vantaggio i pugliesi con Rodriguez su rigore dato per un fallo di Vitofrancesco su Sansone.

Al 17’ pareggia Longo, tiro di destro. Al 21’ il Lavello passa in vantaggio con l’argentino Burzio, tiro di sinistro. Al 26’ il Casarano pareggia con Sansone su punizione. Al 43’ il Lavello realizza il gol del successo con Burzio di testa. Il Lavello è terzo a 49 punti. Il Francavilla in Sinni perde 2-1 in trasferta col Real Aversa. Nel primo tempo al 34’ i campani passano in vantaggio con Ziello su punizione. Nel secondo tempo al 13’ raddoppia Faella, tiro di destro. Al 35’ i sinnici segnano con Leonetti, tiro rasoterra. I lucani sono terzultimi a 29 punti insieme al Gravina. Nel girone I il Rotonda pareggia 1-1 in casa con l’ Fc Messina. Nel primo tempo al 7’ i lucani passano in vantaggio con Ferreira, tiro di destro. Nel secondo tempo al 92’ i siciliani pareggiano con Agnelli, tiro da trenta metri. Il Rotonda è sesto con 39 punti insieme al Dattilo.