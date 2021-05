Basket, play off: il Sassari vince 75-60 in casa col Venezia

(via Dinamo Sassari Fb)

Nella terza gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile Sassari vince 75-60 in casa con Venezia. Primo quarto Bilan 4-0 per i sardi. Spissu, 15-4. Katic, 19-10. Spissu, Sassari prevale 22-12. Secondo quarto, Katic 31-18 per i sardi. Bilan, 37-20. Spissu, 43-26. Burnell, Sassari si impone di nuovo 46-26. Terzo quarto, Stone tiene in gara i veneti però 47-31 per i sardi. Bilan, 51-31. Spissu, 55-34.

Gentile, 59-40. Katic, Sassari trionfa 61-42. Quarto quarto, una tripla di Mazzola mantiene in partita i veneti ma 61-48 per i sardi. Bendzius, 64-48. Burnell, 72-56. Spissu, Sassari vince questo quarto e 75-60 tutta la partita. Successo importante per i sardi che riaprono la serie. Dopo tre gare Venezia è in vantaggio 2-1. Migliori marcatori, nei sardi Spissu 13 punti e Burnell 11. Nei veneti Tonut 17 punti e Daye 12. Nella quarta gara dei quarti di finale dei play off scudetto Sassari giocherà martedì 18 Maggio alle 20,45 di nuovo in casa con Venezia.