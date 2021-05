Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde col San Marino, la Juventus vince a Roma

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventunesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 2-1 a Bitetto col San Marino. Nel primo tempo al 42’ in vantaggio il San Marino con Giulia Baldini di testa. Nel secondo tempo al 5’ le pugliesi pareggiano con Ilaria Capitanelli, tiro di destro su passaggio di Rossella Larenza. Al 15’ il San Marino realizza il gol decisivo con Viola Brambilla, tiro al volo di sinistro. La Pink Bari è ultima in classifica da sola con 3 punti. La Juventus vince 1-0 fuori casa con la Roma ed è prima a 63 punti. Per le bianconere determinante la rete al 7’ del secondo tempo di Barbara Bonansea, tiro al volo su cross di Maria Alves. Il Milan pareggia 0-0 a Sassuolo.

Le rossonere sono seconde con 50 punti. L’ Inter perde 2-0 in casa con la Florentia San Gimignano. La Fiorentina supera 2-1 in Toscana l’ Empoli. Il Napoli pareggia 0-0 in trasferta col Verona. Nella ventiduesima giornata la Pink Bari giocherà domenica 23 Maggio alle 15 fuori casa con la Florentia San Gimignano.