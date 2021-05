Conservatorio N.Piccinni, al via la quinta edizione dell'ES5-Electric Sound

- Una copiosa messe di iniziative artistiche è stata recentemente prodotta dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari. Nei giorni conclusivi del mese di marzo si sono svolti il concerto pianistico “Gershwiniana II” con i docenti Domenico Balducci e Livio Minafra, Vito Reibaldi e Clelia Sarno, e l’“Incontro con l’autore Carlo Grante: Il mondo sonoro di Domenico Scarlatti”. Nel mese di aprile, si annoverano il concerto pianistico del docente Rosario Mastroserio, sul tema “La creatività nella musica di Astor Piazzolla”, e poi l’evento, organizzativamente corposo, “ES5-Electric Sound 5a edizione”.L’“ES5-Electric Sound” è un Festival articolato con musica elettroacustica, video art, concerti e seminari; nel 2021 la quinta edizione si è svolta in due giorni (online), a cura del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, coordinata dai docenti Raffaella Ronchi e Francesco Scagliola. Sono state, altresì, contemplate due masterclasses dei Maestri Antonio Rollo e Elio Matrusciello. I concerti si sono tenuti in streaming sui canali Youtube e Facebook del Conservatorio barese. Nel primo concerto sono stati protagonisti Giuseppe Silvi e Pasquale Mainolfi (video, regia del suono ed elettronica interattiva), i quali hanno proposto composizioni proprie (tra cui “Studio HAAR” di Silvi) e dei musicisti Alvin Lucier (“I am sitting in a room”), Marco Matteo Markidis (“Continuità di prospettive”) e Esposito. Nel secondo concerto si sono esibiti Rossella Calella (video d’arte e informatica musicale), i docenti del Conservatorio barese Francesco Scagliola e Francesco Abbrescia (regia del suono ed elettronica interattiva) e Raffaella Ronchi (pianoforte amplificato e preparato). E’ stato eseguito il brano audio video "La voce a te dovuta", composto su commissione del Conservatorio “N. Piccinni” per il Festival "Electric Sound Quinta Edizione": ne sono autori Francesco Scagliola per la parte musicale, e Rossella Calella per quanto concerne il video. Sono stati poi offerti all’ascolto i brani: “Makrokosmos II” di George Crumb, 12 quadri associati ai segni zodiacali, nei quali l'esecutore non deve solo suonare sulla tastiera del pianoforte ma anche all'interno dello strumento; “Tre Preludi” di Francesco Abbrescia, ispirati alle sonorità di “Makrokosmos II” di George Crumb, con esecuzione pianistica di Raffaella Ronchi in connubio con i video di Rossella Calella.Il Festival “ES5-Electric Sound” conferma l’attiva operatività del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari anche nell’ambito della didattica e produzione di musica elettronica, disciplina per la quale il docente Scagliola ha ricevuto, in anni trascorsi, numerosi riconoscimenti internazionali.