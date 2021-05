Nell’andata della finale dei play off di Serie B il Venezia vince 1-0 a Cittadella. Nel primo tempo all’11’ Ceccaroni dei veneti non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 28’ Di Mariano del Venezia non concretizza una buona occasione. Al 43’ Baldini del Cittadella va vicino al gol. Nel secondo tempo al 5’ il Venezia passa in vantaggio con Di Mariano, tiro di destro su passaggio di Johnsen.

Al 15’ Iori su punizione sfiora il pareggio. Al 30’ Aramu del Venezia con un tiro di sinistro non inquadra la porta. Successo importante per il Venezia. Nella finale di ritorno giovedì 27 Maggio alle 21,30 a Venezia alla squadra di Paolo Zanetti basterà un pareggio per essere promossa in Serie A. Il Cittadella dovrà vincere 2-0.