Convocazioni Europei: Mancini esclude Kean e Castrovilli

I 2 azzurri esclusi potranno essere "ripescati" in caso di eventuali defezioni fra quelli già in elenco. Ragion per cui, Mancini potrebbe tornare sui suoi passi per un reinserimento di Kean. Su quest'ultimo la critica calcistica italiana si è espressa positivamente per l'esperienza in campo europeo, maturata dallo stesso attaccante e che sembra non aver pienamente convinto l'attuale commissario tecnico, alla pari del centrocampista barese Gaetano Castrovilli.

Cragno (in ballottaggio fino all'ultimo come terzo portiere con Meret del Napoli), oltre a Biraghi, Lazzari, Grifo, Raspadori, Castrovilli e Kean, sono i 7 esclusi dall'elenco dei 28 convocati dal CT dell'Italia Roberto Mancini per la seconda fase del raduno in preparazione dell'Europeo al via l'11 giugno. Da questa lista, il selezionatore azzurro dovrà escluderne altri 2 per comporre la lista dei 26 effettivi e che dovrà essere consegnata alla Uefa entro la mezzanotte di martedì 1 giugno.