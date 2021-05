ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 118.924 tamponi e sono emersi 3.455 nuovi positivi al Covid-19. I guariti sono 9.305, i morti 140. Scendono i ricoveri (-110) così come le terapie intensive (-25). Il tasso di positività si assesta sul 2.9% (+0.1%). Le dosi di vaccino somministrate in totale sono 27.416.033.- Coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. E' questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della cabina di regia ancora in corso.