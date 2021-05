Nuova quarantena in Venezuela

CARACAS - Il Venezuela da oggi fino a domenica 23 maggio è nuovamente in quarantena, con rigide restrizioni, mentre continua a registrare contagi e morti per la seconda ondata della pandemia Covid -19 nel Paese. Il presidente Nicolas Maduro ha annunciato domenica la nuova settimana di misure nell'ambito della strategia "7 più 7" adottata per combattere il virus, che prevede 7 giorni di aperture alternati a una settimana di maggiori chiusure. Il Venezuela ha registrato finora 214.231 contagi di coronavirus con 2.382 morti, secondo i dati ufficiali. Il governo porta avanti la vaccinazione contro Covid-19 dallo scorso febbraio.