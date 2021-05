Di Gregorio: “Più opportunità in Puglia per i medici specializzandi”

BARI - “In questi mesi drammatici tutti abbiamo preso atto dell’importanza di avere un sistema sanitario efficiente. Servono più strutture, ma anche personale e professionalità adeguate. La Proposta di legge approvata ieri in Consiglio regionale coglie questa esigenza ed offre un’opportunità concreta ai giovani professionisti pugliesi”. Così il consigliere regionale del Pd, Vincenzo Di Gregorio commenta la proposta di legge di cui è firmatario, sui contratti di formazione specialistica licenziata ieri dall’Assemblea. Il provvedimento, integra le modalità di intervento della Regione Puglia nella formazione specialistica dei medici.“L’elemento caratterizzante della norma – spiega Di Gregorio – è l’istituzione di un contratto aggiuntivo regionale per i medici specializzandi. In sostanza, ci saranno più posti disponibili in Puglia. Ma non solo. Il sistema, infatti, promuove e incentiva la permanenza degli specialisti formati in Puglia nelle strutture del servizio sanitario della regione. Troppo spesso accade, infatti, che i nostri specializzandi dopo aver studiato e acquisito le competenze nelle Università pugliesi, vadano a lavorare in altre regioni o all’estero. Non è nostra intenzione limitare le legittime ambizioni di alcuno, ma vogliamo che l’investimento in termini di formazione produca benefici anche sul territorio”. “In maniera opportuna con la nuova legge (primo firmatario Caracciolo) – conclude il consigliere regionale Pd – otteniamo una serie di vantaggi: si potenzia l’offerta formativa per gli specializzandi, si creano opportunità di lavoro sul territorio, si migliora il livello dell’assistenza sanitaria regionale. Mi sembra un ottimo risultato”./comunicato