Prenotazione vaccini, Perrini (FdI): "Ore e ore al telefono per prenotare un vaccino ma per il dg Rossi la sanità tarantina è come quella svizzera"

BARI - "Invito il direttore generale Asl Taranto, Stefano Rossi, a mettersi al telefono con me per verificare di persona quante ore vanno via per prenotare un vaccino". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Puglia,"Personalmente - ha aggiunto Perrini - ho provato più volte a telefonare al cup, volendo dare una possibilità alle parole di Rossi, secondo cui la Sanità tarantina è pari a quella svizzera, ma no, non posso dargli ragione. Anche lui, come Emiliano, racconta un libro dei sogni. Non è possibile dover stare tutto quel tempo attaccati alla cornetta nella speranza che qualcuno risponda. È vergognoso", conclude Perrini.