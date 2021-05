Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali: domani la fontana di piazza Moro si illumina di viola

BARI - Domani, mercoledì 19 maggio, Giornata mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, la fontana monumentale di piazza Moro si illuminerà di viola per sensibilizzare i cittadini sulle malattie infiammatorie croniche intestinali e “rendere visibile l’invisibile”, come recita lo slogan dell'iniziativa lanciata dalla Federazione europea per la tutela dei pazienti affetti dalla malattia di Crohn e dalla colite ulcerosa (patologie riassunte dall'acronimo MICI).L’amministrazione comunale ha così accolto positivamente la richiesta dell’associazione M.I.Cro. Italia ODV, impegnata a diffondere una sempre maggiore consapevolezza sulle patologie con le quali cinque milioni di persone in tutto il mondo sono costrette a convivere quotidianamente affrontando dolori, disagi e ostacoli di ogni genere che compromettono seriamente la qualità della vita individuale e familiare.