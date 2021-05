Liga, l'Atletico Madrid vince in casa con l'Osasuna ed è primo in classifica

(via Atletico de Madrid Fb)

Nella trentasettesima e penultima giornata della Liga l’Atletico Madrid vince 2-1 in casa con l’Osasuna ed è primo con 83 punti. Nel secondo tempo al 30’ passa in vantaggio l’ Osasuna con Budimir di testa. Al 37’ pareggia Lodi, tiro di destro su cross di Felix. Al 43’ Suarez con un tiro di sinistro realizza il gol decisivo per l’Atletico Madrid. Resta in corsa per lo scudetto il Real Madrid, secondo a 81 punti. La squadra di Zidane supera 1-0 in trasferta l’Athletic Bilbao. Determinante la rete realizzata al 23’ del secondo tempo da Nacho, tiro di destro su passaggio di Casemiro.

Il Barcellona perde 2-1 al “Nou Camp” col Celta Vigo. Il Siviglia è sconfitto 4-0 a Villareal ed è quarto a 74 punti con buone possibilità di qualificarsi per la Champions League. L’Alaves supera 4-2 in casa il Granada. Il Betis Siviglia prevale 1-0 in casa con l’ Huesca. In coda l’Elche vince 3-1 a Cadice e si rilancia nella corsa verso la salvezza. Il Getafe si impone 2-1 in casa col Levante ed è quartultimo con 37 punti. La Real Sociedad travolge 4-1 in casa il Valladolid e fa un passo in avanti importante in zona Europa League. Il Valencia vince 4-1 in casa con l’Eibar.