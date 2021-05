Serie B, Play Off: il Cittadella perde 2-0 a Monza ma si qualifica per la finale

(via As Cittadella 1973 fb)





Nel secondo tempo al 12’ la squadra di Cristian Brocchi passa in vantaggio con Balotelli, tiro di destro su cross di Carlos Augusto. Al 22’ raddoppia D’Alessandro, tiro di sinistro. Al 42’ il Monza sfiora la terza rete con Bellusci. Il Cittadella sfiderà nella finale per la promozione in A in due partite il Venezia. La gara di andata si giocherà a Cittadella e l’incontro di ritorno si disputerà a Venezia.

Nella seconda semifinale di ritorno dei play off di Serie B i Cittadella perde 2-0 a Monza ma si qualifica per la finale per la vittoria ottenuta 3-0 nella gara di andata in Veneto. Nel primo tempo al 3’ Boateng dei brianzoli con un tiro di destro non inquadra la porta. All’11’ Balotelli del Monza non concretizza una buona occasione. Al 17’ Gargiulo del Cittadella va vicino al gol. Al 32’ Frattesi del Monza non riesce a schiacciare in porta.