Serie B, Play Off: il Venezia pareggia 1-1 in casa col Cittadella ed è promosso in A

Nel secondo tempo al 7’ Branca del Cittadella con un tiro di sinistro non inquadra la porta. Al 93’ il Venezia pareggia con Bocalon, tiro di destro su passaggio di Maleh. All’andata il Venezia vinse 1-0 a Cittadella.

- Nella finale di ritorno dei play off di Serie B il Venezia pareggia 1-1 in casa col Cittadella ed è promosso in Serie A dopo diciannove anni. Nel primo tempo al 18’ Forte del Venezia va vicino al gol. Al 26’ il Cittadella passa in vantaggio con Proia, tiro di destro su cross di Iori. Al 36’ la squadra di Paolo Zanetti resta in dieci. Espulso Mazzocchi per un fallo su Donnarumma.