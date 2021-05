Tennis: a Parma Cecchinato vola in finale

Cecchinato preciso con i colpi da fondo campo e con il dritto. E’ efficace col rovescio. Determinanti per il successo del palermitano i lungo linea i top spin e le demivolèe. Nella seconda semifinale l’americano Sebastian Korda supera 6-3 6-3 l’altro americano Tommy Paul.

Nella prima semifinale del torneo di Parma di tennis maschile Marco Cecchinato vince 7-6 1-6 6-1 con lo spagnolo Jaume Munar e si qualifica per la finale. Per il siciliano quinta finale in carriera. Prima finale del 2021 per Cecchinato. Per lo spagnolo tanti errori col servizio.