Basket: l'Armani Milano perde 84-82 col Barcellona nella semifinale di Eurolega

(via Olimpia Milano Fb)





Terzo quarto, Mirotic 53-45 per gli spagnoli. Abrines, 57-52. Shields, 58-57 Arnani. Punter, 63-59. Rodriguez, 67-59. Micov, 69-61. Hines, 71-64. Milano trionfa 71-67. Quarto quarto, Mirotic 72-71 per gli spagnoli. Le Day, 74-72 Armani. Bolmaro, 77-76 per i baschi. Shields impatta per i lombardi, 78-78. Higgins, 80-78 Barcellona. Punter permette all’ Armani di pareggiare, 82-82. Higgins, il Barcellona vince questo quarto, 84-82 tutta la partita e si qualifica per la finale.





Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. Migliori marcatori, nei lombardi Punter 23 punti e Micov 14. Negli spagnoli Mirotic 21 punti e Calathes 17. In finale il Barcellona sfiderà domenica 30 Maggio alle 20,45 i turchi dell’ Efes Istanbul che superano nell’altra semifinale 89-86 i russi del Cska Mosca. L’ Armani Milano giocherà domenica 30 Maggio alle 17,30 la finale per il terzo e quarto posto col Cska Mosca.

Nella semifinale di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 84-82 con gli spagnoli del Barcellona a Colonia in Germania. Primo quarto, Mirotic 9-7 per gli spagnoli. Delaney, 15-14 per i lombardi. Gasol, 19-15 Barcellona. Punter impatta per l’ Armani, 19-19. Gasol, 23-19 per gli spagnoli. Ancora Gasol, 25-22. Mirotic, il Barcellona prevale 27-24. Secondo quarto, Gasol 32-26 per gli spagnoli. Kuric, 35-29. Shields tiene in gara l’Armani ma 37-34 per i baschi. Abrines, 42-36. Calathes, 49-38. Higgins, 51-40. Il Barcellona si impone di nuovo 51-42.