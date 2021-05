Vaccini, Lega Puglia: “Hub di Corato in tilt, Regione intervenga immediatamente”

BARI - “Chiediamo l'immediato intervento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, aseguito delle tante segnalazioni riguardo la disastrosa organizzazione presso l'hub vaccinale di Corato. Non possiamo permettere che un luogo dedicato ai vaccini possa trasformarsi in un contenitore di tensioni e timori". Così in una nota congiunta i consiglieri regionali della Lega Puglia (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido), insieme alla deputata barese della Lega Anna Rita Tateo."Occorre intervenire a difesa e tutela di tutti i cittadini di Corato che si recano presso l'hub nutrendo la speranza di ritornare a vivere liberamente ma che non si possono trovare a vivere una situazione caotica e di insostenibile tensione", conclude Tateo.