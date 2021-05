Serie C, Play Off: il Bari vince 3-1 al San Nicola col Foggia e vola al primo turno della fase nazionale

(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 7’ la squadra di Marco Marchionni accorcia le distanze con Di Jenno, tiro da pochi metri su passaggio di Balde. Al 10’ D’Ursi realizza la terza rete del Bari con un pallonetto di destro su cross di Rolando. Successo importante del Bari. E’ la miglior testa di serie. Nel primo turno della fase nazionale dei play off giocherà l’andata domenica 23 Maggio in trasferta e la gara di ritorno in casa. L’avversaria dei biancorossi sarà decisa da un sorteggio che si svolgerà domani.

- Nel secondo turno della fase a gironi dei play off di Serie C il Bari vince 3-1 al “San Nicola” col Foggia e si qualifica per il primo turno della fase nazionale. Nel primo tempo al 3’ Curcio dei dauni non concretizza una buona occasione. Al 7’ Antenucci dei biancorossi con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 25’ la squadra di Gaetano Auteri passa in vantaggio con Marras, tiro di sinistro su passaggio di Rolando. Al 39’ raddoppia D’ Ursi, tiro al volo su cross di Antenucci. Al 43’ Balde del Foggia va vicino al gol.