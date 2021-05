Italia ko 5-3 dopo i supplementari col Portogallo: è fuori dagli Europei U21

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale degli Europei Under 21 l’ Italia perde 5-3 dopo i tempi supplementari col Portogallo a Lubiana in Slovenia ed è eliminata. Nel primo tempo al 6’ il Portogallo passa in vantaggio con Mota Carvalho, rovesciata al volo. Al 23’ Pobega va vicino al pareggio. Al 30’ raddoppia Mota Carvalho, tiro di destro. Al 40’ Bellanova dell’ Italia Under 21 non concretizza una buona occasione. Al 44’ la squadra di Paolo Nicolato accorcia le distanze con Pobega, tiro di sinistro. Nel secondo tempo al 13’ Ramos realizza il terzo gol, tiro di sinistro. Al 15’ gli azzurrini riaprono la partita con Scamacca, tiro in scivolata su passaggio di Frattesi. Al 43’ pareggia Cutrone, tiro al volo. Necessari i tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare al 1’ gli azzurrini restano in dieci. Espulso Lovato per doppia ammonizione. Nel secondo tempo supplementare al 3’ il Portogallo passa in vantaggio con Jota, tiro di destro. Al 13’ Conceicao realizza il quarto gol con un tiro in diagonale. Il Portogallo si qualifica per la semifinale.