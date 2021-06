Un ritorno al Parma da figliol prodigo per i successi accumulati in 26 anni di militanza nella Juventus e non per quel rimorso di coscienza, rimarcato da un noto passo del Vangelo. E' la motivazione sulla base della quale, dopo l'addio alla Vecchia Signora, Gigi Buffon ha firmato un contratto che lo legherà per 2 anni ai ducali.Una scelta dettata dalla gratitudine verso il club che lo lanciò a 17 anni nell'olimpo del calcio nazionale ed internazionale con l'esordio in Serie A, il 19 novembre 1995 in Parma-Milan 0-0. Una riconoscenza ulteriormente testimoniata con l'ingresso di Buffon nei quadri dirigenziali del sodalizio parmense, alla scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2023.