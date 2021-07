Bari, al via la settimana internazionale 'Art Nouveau Week' con visite guidate e videoproiezioni di mostre

BARI - Bari capoluogo della Puglia, con le sue suggestive e uniche forme di bellezze, partecipa all’iniziativa nazionale e internazionale “ 3^ edizione Art Nouveau Week” promosso dall’ Associazione Italia Liberty con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza.

L’Iniziativa è curata da Andrea Speziali presidente dell’Associazione Italia Liberty e storico d’arte che ha selezionato questa settimana in quanto in essa ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga (uno tra i protagonista del Liberty italiano), sia quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese, sia di altri autori dello stile Liberty come ad esempio: Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley.

Il Festival Art Nouveau Week è organizzato da Italia Liberty Associazione di promozione sociale - ETS congiuntamente a un network di associazioni e istituzioni che offrono ai visitatori singoli o a gruppi di tutte le età l’opportunità di usufruire di visite guidate che propongono stimolanti chiavi di lettura delle poetiche e dei linguaggi dell'arte contemporanea: si tratta di ConfGuide di Confcommercio, GTI Guide Turistiche Italiane e Touring Club Italiano, che permettono di valorizzare con professionalità e competenza il patrimonio storico artistico archeologico antropologico enogastronomico e paesaggistico dell’Italia.

In occasione di questo evento, ITALIA LIBERTY punta anche su un ricco partenariato internazionale, come nel caso del magazine Coup de Fouet. Art Nouveau European Route, pioniere nella promozione dell'Art Nouveau e dell'Art Deco.

Nella città di Bari e in altre provincie della Puglia, dal 8 al 14 luglio 2021 la Dott.ssa Maria Elena Toto, referente per la Puglia dell‘Associazione Italia liberty e guida turistica abilitata della Regione Puglia, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Bari "Sagarriga Visconti Volpi", l’Università Aldo Moro “Dipartimento di Lettere lingue arti.

Italianistica e culture comparate”, Sistema Museale di Ateneo (SiMA), Cat Confcommercio provincia di Bari ,Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Bari Bat, Confguide Bari Bat, Palazzo dell’Acquedotto pugliese, Società Coop Nextwork, Fondazione Teatro Petruzzelli, Cinema all‘aperto Airiciclotteri, Ars Toto Srl, realizzerà un ricco programma di eventi culturali e artistici. Proponendo cosi, ai cittadini e ai turisti videoproiezioni di documentari e immagini inedite della città di Bari a cura del Regista Nico Cirasola, registra sensibile al territorio e alla comunità con temi attuali, visite guidate organizzate da guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia iscritte all’associazione di Categoria di Confguide Bari Bat nella città di Bari con l’apertura straordinaria del Teatro Petruzzelli in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli e con la visita dei luoghi dell‘arte e della musica come palazzi e altri teatri: Kursaal Santa Lucia, Margherita, e poi itinerario a Barletta con la scoperta di edifici anch’essi di un certo valore (il Politeama Dilillo (1920), Palazzo Maffione, Palazzo Calò, il tempietto della

Disfida (1930), palazzo Criscuoli (1935), Casa Rizzi. Visite guidate in diversi edifici, strutture prestigiose come la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi con esposizioni di opere inedite dell‘artista Frate Menotti e testi e documentari dei teatri, la visita si concluderà con esibizione musicale del primo ‘900, realizzata dall‘Associazione Misurecomposte, visite guidate presso il Palazzo Acquedotto Pugliese organizzate dalla stessa struttura dell‘Acquedotto e dalla Società Coop Nextwork.

Ancora una volta la terza edizione di Art Nouveau Week ci conduce in un viaggio unico nel tempo, per valorizzare e tutelare il patrimonio storico artistico culturale, le testimonianze e la memoria storica del periodo del ‘900 della nostra città, rivolgendo uno sguardo più attento a ciò che ci circonda con occhi diversi ma con la grinta di poterlo amare e divulgare alle nuove generazioni.

Il curatore del Festival Art Nouveau Week, Andrea Speziali spiega che «avvicinarsi al complesso fenomeno del Liberty nazionale comporta uno sforzo di sintesi delle migliori espressioni culturali e artistiche di uno stile, che in qualche modo ha rappresentato, o almeno ha tentato di farlo sul versante dell’arte, il compimento del progetto di unificazione nell’Italia post-unitaria.

In questo quadro può inserirsi anche la rapida trasformazione che interessò molte città italiane, con ampliamenti urbanistici quanto mai indispensabili non solo per affrontare il forte incremento di popolazione generato dal richiamo verso i centri che offrivano migliori condizioni di vita ma anche dallo sviluppo industriale, che proprio in questi anni si andava a delineare come forza propulsiva per la crescita delle città».

PROGRAMMA:

PROIEZIONE FILM BELL’EPOKÈR AL CINEMA ALL’APERTO – BARI

Data: giovedì 08/07/2021

Tipologia: Proiezione Film “Bell‘Epokér” cinema all’aperto Airiciclotteri

Ingresso: ore 21.00 inizio proiezione 21.30

Descrizione: Presso il cinema all’aperto Airiciclotteri, in via Strada Massimi – Losacco n. 4 Bari, faremo un tuffo nel passato degli anni 1910 - 1920, con una raccolta cinematografica del regista Nicola Cirasola per la Cineteca Puglia, in collaborazione con Airiclotteri, Mediterranea Film e Ars Toto Srl.

Illustreremo in questa serata il film “Bell’Epokér” regia Nico Cirasola con Totó Onnis, Marit Nissen, Dino Abbrescia, Gianni Colaiemma, Mariolina De Fano, Frank Belviso, Mino Barbarese, Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Pinuccio Simisi, Susanna Capurso, Luca Michele Cirasola, Teodosio Barresi. Un cast eccezionale che narra le vicende di Bari e del teatro Petruzzelli dal 1903 al 1991 attraverso personaggi ben descritti dalla matita di Frate Menotti negli anni ‘10/‘20 in piena epoca Liberty fino agli anni ’90.

Luogo: Cinema all’aperto Airiciclotteri Strada Massimi – Losacco n. 4 - Bari

Costo ingresso: 5.00 €

Costo con degustazione di panzerotti: 8.00 €

Max partecipanti 200

Durata film: 90 minuti

Info e prenotazioni: mascherina obbligatoria, prenotazione tramite e-mail a

mariaelenatoto@italialiberty.it e/o inviare un sms tramite whatsapp 347551850 comunicando cognome, nome dell’utente, data e titolo dell‘evento. Prenotazioni entro le ore 16.00 del giorno stesso della proiezione.

“BARI IN BIANCO E NERO NEL XX SECOLO” AL CINEMA ALL’APERTO - BARI

Data: martedì 13/07/2021

Tipologia: Proiezioni di documentari “Bari in bianco e nero nel XX secolo” Cinema all’aperto

Airiciclotteri

Ingresso: ore 21.00 inizio proiezione 21.30

Descrizione: Presso il cinema all’aperto Airiciclotteri, in via Strada Massimi – Losacco n. 4 – Bari in collaborazione con l’Arena Airiclotteri, Mediterranea Film e Ars Toto Srl, verranno proiettate immagini e cortometraggi inediti di Bari attraverso le sue strade dritte e parallele, i palazzi liberty del Centro Murattiano, l’inaugurazione del getto dell’acqua 1915 dell’Acquedotto Pugliese, la Fiera del Levante inaugurata nel 1932, personaggi storici quali Araldi Di Crollalanza, La Rocca, la festa di San Nicola con i suoi Pellegrini e i luoghi degli eventi! Immagini girate da Lorenzo Fiore, regista di Mola di Bari, autore di cortometraggi e documentari per i giornali Istituti Luce e Settimana INCOM e documentari di Peppino Schito

Luogo: Arena Airiciclotteri via Strada Massimi – Losacco n. 4 - Bari

Costo ingresso: 5.00 €

Costo con degustazione di panzerotti: 8.00 €

Posti disponibili: Max 200

Durata film: 45 minuti

Info e prenotazioni: mascherina obbligatoria, prenotazione tramite e-mail a mariaelenatoto@italialiberty.it e/o inviare un sms tramite whatsapp 347551850 comunicando cognome, nome dell’utente, data e titolo dell‘evento.

Prenotazioni entro le ore 16.00 del giorno stesso della proiezione.

PROGRAMMA VISITE GUIDATE ITALIA LIBERTY:

VISITA ALL’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO

MORO ALLA SCOPERTA DI MARIO PRAYER - BARI

Data: venerdì 09/07/2021

Ore: 10.00

Tipologia: Visita guidata on line ed/o eventuale visita guidata in presenza

Descrizione: Ars Toto Srl in collaborazione con Sistema Museale di Ateneo (SiMA, Presidente Prof. Augusto Garuccio), Mimma Pasculli Ferrara Professoressa di Storia dell'arte moderna dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la Dott.ssa Irene Malcangi e la guida turistica Maria Elena Toto socia dell’Associazione Italia Liberty, organizzerà una visita guidata on line trasmessa sulla pagina facebook Art Nouveu Week e pagina facebook Isol-Art o un eventuale visita guidata in presenza.

Un percorso virtuale e/o eventualmente in presenza in cui visiteremo l'aula Magna dell’Ateneo di Bari per ammirare la decorazione pittorica dell'artista Mario Prayer (Torino, 1887 – Roma, 1959). Pittore colto e raffinato, attivo sul territorio, realizzò dipinti murali di interni di prestigiosi edifici pubblici e privati.

Saranno illustrati alcuni episodi più salienti che caratterizzano le pareti e la volta dell’Aula Magna. (1924)

Luogo: Aula Magna presso l’Università degli studi Aldo Moro - Bari

Ingresso: gratuito

Ingresso in presenza (eventuale): max 20 partecipanti

Relatori: Prof.ssa Mimma Pasculli Ferrara, Dott.ssa Irene Malcangi,

Moderatrice: Dott.ssa Maria Elena Toto

Info e prenotazioni: per eventuale visita in presenza mascherina obbligatoria, prenotazione tramite e-mail a mariaelenatoto@italialiberty.it e/o inviare un sms tramite whatsapp 347551850 comunicando cognome, nome dell’utente, data e titolo dell‘evento.

Prenotazioni entro le ore 18.00 del giorno precedente all’evento (se l’evento sarà realizzato in presenza).

Diretta facebook Isol Art: https://www.facebook.com/isolatodellarte/

Diretta facebook Art Nouveau Week: https://www.facebook.com/artnouveauweek/

Link programma: https://www.italialiberty.it/barianw_2021_083/





LIBERTY TRA ARTE, IMMAGINI E MUSICA

IN BIBLIOTECA NAZIONALE SAGARRIGA VISCONTI VOLPI - BARI

Date: venerdì 09/07/2021 e Mercoledì 14/07/2021

Tipologia: Visite guidate “Liberty tra arte, immagini e musica Biblioteca Nazionale Sagarriga

Visconti Volpi” - Via Oreste Pietro n. 45 - Bari

Ingresso: ore 17.30

Descrizione: Per questa manifestazione nazionale e internazionale Art Nouveau Week, è stato coinvolto il MIC (Ministero della Cultura). In tale occasione i rispettivi giorni 9 e 14 luglio 2021 la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, luogo di grande cultura, con un ricco e prestigioso patrimonio storico artistico di inestimabile e raro valore, organizzerà al suo interno, in collaborazione con l’Associazione Italia Liberty e l’Ars Toto Srl, un percorso culturale e artistico di visite guidate che permetteranno di conoscere la storia della biblioteca visitando alcuni luoghi della struttura stessa con un’esposizione di opere inedite di disegni acquerellati del grande artista barese caricaturista Frate Menotti e opere di testi e immagini dei Teatri di Bari.

La visita si concluderà alle ore 19.00 nella parte esterna della Biblioteca, con la collaborazione dell’Associazione Misurecomposte ed un’esibizione musicale per essere avvolti da dolci melodie del primo ‘900 per i seguenti giorni:

Venerdì 09 luglio ore 19:00: Clariverso Duo condotto da Palma Di Gaetano flauto, Giordano

Muolo clarinetto

Mercoledì 14 luglio ore 19.00: Sante Mileti chitarra

Luogo: Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi Via Oreste Pietro n. 45 - Bari

Ingresso: gratuito

Informazioni e prenotazioni obbligatoria: mascherina obbligatoria

Inviare entro le ore 13.00 del giorno stesso dell’evento e-mail a bn-ba@beniculturali.it oppure a mariaelenatoto@italialiberty.it o inviare un sms tramite whastapp al n. 3475518150 comunicando nome, cognome dell’utente e giorno dell’evento.

Posti disponibili: max 20 partecipanti per ogni evento.





ALLA SCOPERTA DEL PALAZZO DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI

Data: domenica 11/07/2021

Tipologia: Visite guidate presso il Palazzo Acquedotto Pugliese – Via Salvatore Cognetti n. 36 Bari

Orario: Primo turno ore 10.00, Secondo Turno 10.30 e terzo Turno ore 11.00

Descrizione: Visite guidate, previa prenotazione sul sito Visita al Palazzo dell’Acquedotto a Bari – Wow Puglia e contatto telefonico max 10 partecipanti (per ogni turno), in tre turni alle ore 10.00, 10.30 e 11.00 presso il prestigio Palazzo dell‘acqua, in collaborazione con la Società Coop Nextwork e Palazzo dell’Acquedotto Pugliese.

Visiteremo due piani del Palazzo dell’Acquedotto Pugliese costruito nel 1925 e il suo cortile. In questo percorso analizzeremo ogni elemento architettonico, pittorico, scultoreo e artistico del palazzo che richiamano tutti i vari aspetti dell’acqua e del suo valore per la vita. Il palazzo è stato decorato dall’artista romano Duilio Cambellotti che oltre ad aver dipinto varie stanze, ha sovrinteso alla scelta e realizzazione degli arredi avvalendosi della collaborazione di importanti ditte.

Le visite guidate saranno condotte da guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia: Ettore Ruggiero, Maria Elena Toto, Carla Masciandaro e Valeria Pacelli.

Luogo: Palazzo Acquedotto pugliese Via Salvatore Cognetti n. 36 - Bari

Orario:

1 turno ore 10.00

2 turno ore 10.30

3 turno ore 11.00

Presentarsi al luogo indicato 15 minuti prima dell’inizio della visita prenotata

Ingresso: gratuito

Prenotazioni obbligatoria sul sito Visita al Palazzo dell’Acquedotto a Bari – Wow Puglia Informazioni ed eventuali prenotazioni: inviare email a info.visitapalazzoaqp@gmail.com o mariaelenatoto@italialiberty.it e/o sms whatsapp 3475518150 comunicando nome, cognome dell’utente e orario del turno della visita guidata.

Posti disponibili Max 10 persone per ogni turno

LE VILLE LIBERTY DI FINIBUS TERRAE (SANTA MARIA DI LEUCA - LECCE)

Data:13 LUGLIO 2021

Orario: 18.30

Tipologia: Visita guidata

Luogo: Santa Maria di Leuca - Lecce

Descrizione: Il programma prevede una passeggiata tra le ville liberty di Santa Maria di Leuca, luoghi di villeggiatura in riva al mare tra l'azzurro del cielo e del mare e il bianco del faro, immerse in mezzo alla natura, evocano la magia dell'oriente. (Villa Meridiana, Episcopo, Villa Daniele, Villa Mellacqua)

Prenotazione obbligatoria: Il servizio guida verrà svolto con minimo 5 e massimo 20 pax

Costo: 10.00 € a pax – 7.00 € a pax per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano

Punto di ritrovo: Via Lungomare Cristoforo Colombo n. 61 Santa Maria di Leuca - Lecce

Regolamento per svolgimento visite in sicurezza: obbligo di indossare la mascherina, tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, rispettare le norme igienico-sanitarie.

Contatti: guida turistica abilitata Regione Puglia Isabelle Delle Rose Cell: 320 943 5597 - e-mail

isa.dellerose6445@gmail.com





PROGRAMMA VISITE GUIDATE CONFGUIDE:

In questa terza edizione partecipano guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia appartenenti all’Associazione di Categoria Confguide Bari Bat con le finalità di raccontare, far innamorare e visitare luoghi suggestivi di questa cultura artistica dell’Art Nouveau, dove le diverse arti si intrecciano e prendono forma nelle varie architetture liberty.

Le date sono le seguenti:

giovedì 8 luglio in due turni ore 9.00 e ore 16.00 a Barletta con la guida turistica Angela Bruno che ci guiderà in una “Passeggiata nel Liberty di Barletta ….. sulle orme di Boccassini,” domenica 11 luglio alle ore 16.30 a Bari con le guide turistiche Olga Martinova e Maria Elena Toto che ci guideranno nell’itinerario “Liberty a Bari tra Palazzi e Teatri del ‘900 con apertura straordinaria Teatro Petruzzelli” ore 17.00.

PASSEGGIATA NEL LIBERTY DI BARLETTA...SULLE ORME DI BOCCASSINI

Data:8 luglio 2021

1 Turno: 8 luglio (h.9.00)

2 Turno: 8 luglio (h16.00)

Luogo: Barletta

Tipologia: Visita guidata

Descrizione: Percorso guidato a Barletta, seguendo le orme del fantastico ingegnere Arturo Boccasini. Arturo Boccassini nacque a Barletta il 2 gennaio 1887. Dopo innumerevoli lavori in giro per l'Italia, tornò a Barletta. Preso dallo stile del suo tempo, un po’ liberty, lasciò la sua personalissima orma in ogni opera che progettò. Tra le innumerevoli e più note opere realizzate a Barletta, ricorderemo il Politeama Dilillo (1920), Palazzo Maffione, Palazzo Calò, il tempietto della Disfida (1930), palazzo Criscuoli (1935), Casa Rizzi. Prenotazione obbligatoria.

Contatti: Angela Bruno guida turistica abilitata dalla Regione Puglia e socia Confguide Bari Bat cell. 3299684606

Il servizio guida verrà svolto con minimo 5 e massimo 15 pax

Costo: €12 a pax – €10 a pax per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano

Punto di ritrovo: Giardini de Nittis, di fronte il "Circolo Unione". Regolamento per svolgimento visite in sicurezza: obbligo di indossare la mascherina, tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, rispettare le norme igienico-sanitarie.

LIBERTY A BARI TRA PALAZZI E TEATRI DEL ‘900.

Apertura straordinaria Teatro Petruzzelli ore 17.00

Data: domenica 11 LUGLIO 2021

Orario: 16.30.

Tipologia: Visita guidata

Descrizione: visita guidata culturale e artistica con le guide turistiche di Confguide Bari Bat in

collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli , per le vie del quartiere murattiano e umbertino della città di Bari immersi tra le architetture del ‘900 che rappresentano l’arte e la musica con l’apertura straordinaria del Teatro Petruzzelli.

Il percorso inizia con l’accesso al teatro Petruzzelli (il foyer e la platea), politeama così suggestivo e unico che affascina ogni adulto e bambino per la sua storia e la sua struttura. Successivamente la nostra attenzione si focalizzerà su altri teatri come il Kursaal Santa Lucia appena restaurato (esterno) e che sarà definito la “Casa pugliese delle arti e dei suoni”, il teatro Margherita (esterno) e infine Hotel Oriente (esterno). Tra i teatri osserveremo anche alcuni dettagli e decori liberty di palazzi poco noti presenti nel quartiere umbertino.

Il servizio guida verrà svolto con minimo 6 e massimo 20 partecipanti

Costo: 10.00 € a persona a tour palazzi e teatri + 5.00 € a persona ingresso al Teatro Petruzzelli

Costo per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano: 8.00 € a persona + 5.00 € ingresso al Teatro Petruzzelli 1.00 € per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

Opzioni di visita guidata:

Ore: 16.30 per utenti che vogliono effettuare il tour completo con apertura del teatro Petruzzelli Punto di incontro: Davanti al Teatro Petruzzelli Corso Cavour n. 12 – Bari inizio tour ingresso interno 17.00 Teatro Petruzzelli.

Ore: 17.35 per utenti che vogliono effettuare solo il tour dei teatri e palazzi escluso l’ingresso del Teatro Petruzzelli.

Punto di incontro: Davanti al Teatro Petruzzelli Corso Cavour n. 12 - Durata: 2 ore max. Regolamento per svolgimento visite in sicurezza: obbligo di indossare la mascherina, tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, rispettare le norme igienico-sanitarie.

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 13.00 del giorno stesso del tour.

Contatti: inviare e-mail o sms su whatsapp alle Guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia - Confguide Bari Bat, Olga Martinova e-mail olgagidbari@gmail.com whatsapp sms 3804367348 - Maria Elena Toto e-mail mariaelenatoto@italialiberty.it whatsapp sms 3475518150.