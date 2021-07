Calciomercato: il Lecce acquista Calabresi e Gendrey

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato il terzino Arturo Calabresi 25 anni a titolo definitivo dal Bologna. Ha firmato fino a Giugno 2024. Ingaggiato il difensore francese Valentin Gendrey 21 anni a titolo definitivo dall’ Amiens. Ha firmato per tre anni. Tesserato il centrocampista spagnolo Alvaro Marti 18 anni dall’ Espanol Barcellona.





Stefano Trinchera 47 anni è il nuovo direttore sportivo. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Lavorerà insieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Trinchera è ritornato al Lecce dove era già stato direttore sportivo nel 2015-16 in Serie C. L’attaccante polacco Marius Stepinski è stato richiesto da Cremonese e Brescia in Serie B. Interesse per il difensore rumeno Vasile Mogos e l’attaccante Luigi Canotto del Chievo Verona.