La polizia ha individuato centinaia di persone intente a ballare senza nessun dispositivo di protezione, in un locale di Gallipoli, in barba alle basilari norme anti Covid. Per questo motivo è stata comminata una multa di €400 al titolare del locale più la chiusura di cinque giorni dell'esercizio. La polizia, inoltre, ha identificato i presenti.