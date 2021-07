Ssc Bari: Mirko Antenucci prolunga fino al 2023

(via Ssc Bari Fb)

- Dopo Valerio Di Cesare quale perno della difesa biancorossa, anche l'attacco del Bari ritroverà Mirko Antenucci che ha rinnovato con il club biancorosso fino al giugno 2023. Trentotto reti in 70 presenze con la maglia biancorossa, come informa una nota della SSC Bari, costituiscono un vero e proprio acquisto, piuttosto che una conferma per un Bari bisognoso di un attaccante esperto e capace di fare la differenza in vista di un Girone C che si prevede ancor più duro e infernale per la partecipazione di compagini blasonate del calcio meridionale.