TOKYO - Arriva la quinta medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e si tratta di un bronzo. Mirko Zanni ha chiuso al terzo posto la gara dei 67 kg di sollevamento pesi, alzando 322 chili complessivi, nuovo primato nazionale. A vincere la gara il cinese Chen Lijun con 332 chili complessivi.Zanni, 23enne di Pordenone, quest'anno prima del bronzo di Tokyo aveva vinto un oro agli Europei di Mosca, nello strappo. "Questa medaglia di bronzo pesa, pesa tantissimo..".Bene anche Odette Giuffrida, bronzo nel judo 52 chili. Nella finale per il terzo gradino del podio ha battuto per ippon l'ungherese PuppBuon risultato anche per Elisa Longo Borghini, bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile.