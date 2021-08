Barletta Piano Festival, chiusura con Josef Edoardo Mossali

BARLETTA - Il Barletta Piano Festival chiude la quindicesima edizione con una delle grandi promesse degli ottantotto tasti. Mercoledì 11 agosto (ore 21.15) è in programma il recital di Josef Edoardo Mossali, ventenne pianista bresciano che ha iniziato a suonare quando aveva soltanto cinque anni. Davvero intrigante il programma che il giovane musicista propone per la manifestazione diretta da Pasquale Iannone, uno dei didatti con i quali si sta perfezionando. Il concerto di aprirà nel segno di Chopin e gli Studi op. 25, lavoro attraverso il quale il compositore polacco rivoluzionò la tecnica pianistica, e proseguirà con due pagine di danza, la suite da concerto tratta dal balletto «Lo schiaccianoci» di Ciaikovskij e tre movimenti basati sulle musiche di un altro celebre balletto, «Petrushka» di Stravinskij.Vincitore di diversi concorsi, tra cui il Johann Sebastian Bach di Sestri Levante, l’International Music Competition di Cortemilia, il Città di Riccione, il Città di Giussano e lo Scarlatti di Carpenedolo, oltre al Città di Piove di Sacco e al Marco Bramanti di Forte dei Marmi, Josef Edoardo Mossali ha iniziato lo studio del pianoforte con Massimiliano Motterle prima di entrare nella classe di Marco Giovanetti al Conservatorio Donizetti di Bergamo, dove attualmente frequenta il Biennio Ordinamentale.Già particolarmente intensa l’attività concertistica con diversi recital per la prestigiosa Società dei concerti di Milano, l’associazione Amici dell’Olona di Milano, la Società del Quartetto di Milano, la stagione concertistica organizzata da Piano Fischer a Monaco di Baviera e il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, dove nel 2018 gli è stato conferito il premio «Giovane talento musicale dell’anno». Riconoscimento arrivato l’anno dopo la sua prima partecipazione al Barletta Piano Festival, da sempre manifestazione-vetrina per i giovani talenti.Info e prenotazioni al 347.6194215 e su www.barlettapianofestival.it.