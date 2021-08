Politecnico di Bari: tre borse di studio per valorizzare la conoscenza del territorio jonico

BARI - Sostenere le potenzialità di ricerca e studio delle studentesse e degli studenti del Politecnico a Taranto, valorizzare la conoscenza della realtà del territorio jonico sono obiettivi della Fondazione “Oro6 per il Sociale” di Taranto. Lo si apprende in una nota del Politecnico di Bari.Con tali premesse - spiega la nota -, la Fondazione ha inteso favorire l’attivita di studio degli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea erogati dal Politecnico a Taranto con tre borse di studio, per tre anni, a partire dal prossimo anno accademico 2021-2022, con l'obiettivo di sostenere le attivita di ricerca condotte su e per il territorio jonico. Sono esclusi gli iscritti e le iscritte al primo anno dei medesimi corsi.Concorrerà, ai fini della graduatoria, il doppio requisito consistente nella condizione economica del nucleo famigliare di appartenenza documentabile e, congiuntamente, il superamento di almeno ventiquattro crediti formativi universitari.Termine ultimo per la presentazione delle domande: 20 settembre 2021. Il bando completo, pubblicato sul sito del Poliba, è consultabile mediante il link: http://www.poliba.it/it/content/fondazione-oro6-il-sociale-e-il-poliba