Galante (M5s): “Dopo 12 anni convocata la conferenza nazionale sulla diffusione e dipendenza da sostanze stupefacenti"

BARI - “Finalmente, dopo 12 anni di attesa, il 27 e 28 novembre si terrà a Genova la Conferenza sulla diffusione e dipendenza da sostanze stupefacenti. Un appuntamento importantissimo, fortemente voluto dalla ministra Dadone, a cui parteciperanno soggetti pubblici e privati operanti nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza, che avranno modo di confrontarsi e individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa, soprattutto per quello che riguarda la prevenzione e le informazioni per le famiglie. In vista della Conferenza chiederò di audire in III Commissione Sanità i rappresentanti di Crea Puglia (coordinamento Regionale enti ausiliari) e dell’APIS (Agenzia Pugliese per l’intervento e studio delle dipendenze patologiche) e dei Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze patologiche delle ASL Pugliesi, dei Prefetti pugliesi, dell’Assessore alla Sanità, del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, per avere il quadro dettagliato della situazione pugliese e capire come sia cambiato rispetto a due anni fa, quando ci sono state le ultime audizioni, da cui era emersa una situazione grave”. Lo dichiara il consigliere del M5S Marco Galante che già negli anni scorsi aveva richiesto alla presidenza del Consiglio dei Ministri di convocare la Conferenza nazionale.“È necessario - continua Galante - conoscere e analizzare i dati su questa piaga sociale per avviare campagne di informazione mirate, dirette soprattutto ai ragazzi nelle scuole e ai loro genitori. Iniziative che andrebbero organizzate in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e con le istituzioni a tutti i livelli. È un problema che non va trascurato e va contrastato sul nascere e prima che tanti ragazzi finiscano nel tunnel oscuro della tossicodipendenza patologica, devastando intere famiglie”.