Gazzetta del Mezzogiorno, FdI Puglia: "Pluralismo dell'informazione sale democrazia, quotidiano torni presto in edicola"

BARI - “Il pluralismo dell’informazione è il sale democrazia. E’ attraverso di esso che il cittadino può non solo conoscere le notizie di attualità, ma formare una coscienza critica e quindi essere parte attiva e consapevole del mondo che lo circonda". Così in una nota congiunta il coordinatore regionale, on. Marcello Gemmato, e il capogruppo regionale (a nome di tutto il gruppo), Ignazio Zullo, di Fratelli d’Italia“Per noi di Fratelli d’Italia Puglia - proseguono gli esponenti di FdI - questo principio è così sacrosanto che non ci rassegniamo all’idea che domani La Gazzetta del Mezzogiorno non sarà in edicola. Lo diciamo con la consapevolezza e la responsabilità di chi ogni mattina acquista e sfoglia il quotidiano anche per partecipare al dibattito politico, per far sentire la ‘voce dell’opposizione’ e farla arrivare al cittadino comune".“Per questo nel ringraziare tutti i giornalisti e i poligrafici per il lavoro fin qui svolto, non possiamo che auspicare una pronta e più risolutiva soluzione della vertenza che possa riportare il giornale in edicola, serenità nella redazione e un lavoro che consenta di guardare al futuro con più certezza”.