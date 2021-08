Migranti, Marti: "La Puglia non diventi il nuovo porto sicuro per scafisti"

BARI – “La Puglia non diventi il nuovo porto sicuro per il business criminale degli scafisti di tutto il mediterraneo". Lo dichiara il Commissario della Lega Puglia Roberto Marti. "Gli sbarchi oggi avvenuti a Mola di Bari e a Santa Maria di Leuca destano molta preoccupazione per quanto può avvenire nei prossimi giorni, creando seri problemi sanitari e di ordine pubblico. Chiediamo al Presidente Draghi di prendere in mano la situazione, prima che sia troppo tardi e che le rotte della tratta degli esseri umani si stabilizzino verso la nostra regione. Il problema migratorio necessita di essere gestito con attenzione e impegno, come seppero fare benissimo e con grandi risultati Salvini e Molteni”, ha aggiunto Marti.