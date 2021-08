Serie B: il Lecce pareggia 1-1 al Via del Mare col Como

Nel secondo tempo al 28’ Solini del Como con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 41’ Coda dei pugliesi non concretizza una buona occasione. Nell’anticipo della terza giornata di andata dopo la sosta per gli impegni delle nazionali il Lecce giocherà venerdì 10 Settembre alle 20,30 fuori casa col Benevento.

Nella seconda giornata di andata di Serie B il Lecce pareggia 1-1 in casa col Como. Nel primo tempo al 21’ Coda dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 40’ il Lecce passa in vantaggio con Coda su rigore concesso per un fallo di mano di Scaglia. Al 42’ pareggia Cerri di testa su cross di Iovine.