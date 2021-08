Tokyo 2021 Basket: l'Italia vince 80-71 con la Nigeria e vola ai quarti di finale

(credits: Italbasket)





Primo quarto, Fontecchio 15-5 per gli azzurri. Tonut, 19-10. Mannion, 23-10. Gallinari, 25-12. Ancora Gallinari, l’Italia prevale 29-17. Secondo quarto, Tonut 31-27 per gli azzurri. Fontecchio, 34-30. Nwora impatta per la Nigeria, 34-34. Ricci tripla, 37-36 per la squadra di Meo Sacchetti. L’Italia si impone di nuovo 40-39. Terzo quarto, Tonut 44-39 per gli azzurri. Okafor permette alla Nigeria di pareggiare, 46-46. Vincent, 51-49 Nigeria. Fontecchio, 54-53 Italia. Achuwa, 60-54 Nigeria. Nwora tripla, la Nigeria trionfa 63-56.





Quarto quarto, Ricci tiene in gara gli azzurri ma 64-61 Nigeria. Melli, 65-64 per gli azzurri. Di nuovo Melli, 67-64. Polonara, 70-64. Melli, 72-67. Mannion allunga, 76-69. Ancora Mannion, 78-71. Paiola preciso nei tiri liberi, l’ Italia vince questo quarto e 80-71 tutta la partita. Successo importante per gli azzurri allenati da Meo Sacchetti. Migliori marcatori, nell’ Italia Melli 15 punti e Mannion 14. Nella Nigeria Metu 22 punti e Nwora 20. Nell’altra gara di questo girone l’ Australia supera 89-76 la Germania.





L’ Italia chiude al secondo posto con 6 punti. Prima l’ Australia a 9 punti. L’ Italia giocherà martedì 3 Agosto nei quarti di finale in orario da decidere. La squadra avversaria degli azzurri sarà stabilita da un sorteggio che si svolgerà oggi pomeriggio a Tokyo in Giappone.

- Alle Olimpiadi nella terza gara del gruppo B di basket maschile l’Italia vince 80-71 a Saitama con la Nigeria e si qualifica per i quarti di finale.