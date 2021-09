“All Stars of the Sea”: torna l'evento di Msc Crociere dedicato agli agenti di viaggio

NAPOLI - Torna “All Stars of the Sea”, quest’anno con l’edizione Restart, consueto appuntamento ideato da MSC Crociere per premiare gli agenti di viaggio che si sono resi protagonisti negli ultimi 12 mesi di attività. L’evento assume quest’anno una valenza particolare perché si tratta del primo grande avvenimento che coinvolge centinaia di partner.

A prendere parte all’evento a bordo di MSC Splendida sono stati circa 600 agenti di viaggio provenienti da tutta Italia, che hanno festeggiato insieme a MSC Crociere la ripresa delle crociere e gli ottimi risultati raggiunti dalla compagnia nell’ultima stagione estiva, con 1 milione di passeggeri trasportati e oltre 400 scali effettuati in 14 porti solo in Italia.

“Finalmente torna l’evento che mette al centro i protagonisti del settore turistico, gli agenti di viaggio, senza i quali non potremmo raggiungere tutti i nostri grandi traguardi”, ha sottolineato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. “Un’evento che celebra l’impegno e la passione di tutti gli agenti che insieme ci hanno dato fiducia e aiutato per ripartire. Intendo ringraziarli personalmente per tutto il lavoro portato avanti anche tra le mille difficoltà che hanno dovuto affrontare a causa dell’emergenza sanitaria dell’ultimo anno e mezzo. Dopo essere stati i primi a ripartire nell’agosto del 2020, la stagione estiva 2021 ha visto tornare sulle nostre navi molti passeggeri affezionati e nuovi clienti che hanno voluto vivere l’esperienza di una crociera nel Mediterraneo e non solo”.

Momento clou della crociera “All Stars of the Sea” è stata la serata degli Awards, in cui numerosi agenti di viaggio si sono aggiudicati il prestigioso premio All Stars of the Sea 2021. Oltre al Journalist Award vinto da Antonio del Piano de “Il Giornale del Turismo”, anche la novità della categoria All Stars Got Talent: gli agenti di viaggio si sono cimentati in performace artistiche con canti e balli, trascorrendo un pomeriggio all’insegna del divertimento e del relax. Il premio è stato vinto da Zuma Viaggi.