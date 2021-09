Calcio, Serie C: il Monopoli e il Foggia vincono, il Taranto pareggia

FRANCESCO LOIACONO - Nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-0 in casa col Picerno e si conferma al secondo posto con 13 punti a -1 dal solitario capolista Bari che si impone 2-0 a Messina. Per i biancoverdi pugliesi decisive le reti realizzate al 21’ del primo tempo da Piccinni e al 41’ da Mercadante su rigore.

La Virtus Francavilla Fontana supera 1-0 in trasferta con un gol al 24’ del primo tempo di Ventola il Potenza e raggiunge il terzo posto a 12 punti. Il Taranto pareggia 0-0 allo “Jacovone” col Monterosi e non riesce a fare un salto di qualità in classifica. Nel derby pugliese il Foggia vince 3-0 ad Andria. Per la squadra di Zeman determinanti le reti di Curcio al 31’ del primo tempo e nel secondo tempo di Ferrante al 17’ e di Merola al 19’. Primo successo fuori casa per i dauni.