Italia-Argentina per la sfida n.1 Uefa-Conmebol

- Italia e Argentina si affronteranno nel giugno del 2022 in un'inedita sfida tra i Campioni d'Europa in carica e i vincitori dell'ultima Coppa America. L'individuazione di questa finestra estiva è stata consentita dalla collocazione del Mondiale in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anno.Sarà così strutturato il confronto che, originariamente pensato quale amichevole per onorare la memoria di Diego Armando Maradona presso lo Stadio San Paolo di Napoli, inaugurerà la prima di tre edizioni della "Super Coppa per Nazioni", nata dall'accordo fra l'Uefa e la Conmebol.Sotto l'egida della Fifa, la confederazione europea e quella sudamericana dovranno individuare la sede della partita. E' quanto si apprende in una nota pubblicata sul Sito della Federazione italiana Giuoco Calcio.