'La Fiaccola del Cuore', venerdì 10 settembre tappa ad Alberobello

L’idea è natta dall’idea del Teodoforo di Puglia Vittorio Brandi ed è patrocinata dalla fondazione della comunità di Miceli che opera sul territorio tra Martina Franca e Locorotondo da più di 40 anni. La Fiaccola Olimpica (gentilmente concessa dal tedoforo di Puglia) percorrerà le strade dei territori che congiungono i tre comuni di Alberobello, Locorotondo e Martina Franca, con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio che si cimenteranno in una staffetta di tedofori scelti tra i loro atleti. La Fiaccola del Cuore partirà venerdì 10 settembre, alle 17.00 circa, dalla sede della Comunità di Miceli e arriverà nel tardo pomeriggio in piazza del Popolo ad Alberobello. A passarsi il testimone saranno gli atleti di Alberobello Running, Podistica «Latesoriere», Spes Alberobello, associazione culturale «Techné», Asd Arboris Belli 1979 che hanno aderito all’iniziativa insieme alla Comunità Apollo.





Il percorso toccherà i luoghi più importanti della capitale dei trulli che da 25 anni sono patrimonio dell’Unesco. La fiaccola sarà accolta in piazza con esibizioni sportive, artistiche, giochi di squadra e tanto divertimento. Sarà una festa dello sport e di aggregazione all’aperto, in un momento in cui, soprattutto, l’emergenza sanitaria ha contribuito ad allontanare, ancor più, i giovani dall’attività fisica e sociale. Nell’occasione si potrà acquistare il kit della linea di abbigliamento e accessori (cappellino, t-shirt, borraccia e zaino) che in questa tre giorni sarà messa in offerta. Il ricavato servirà a pagare per un anno corsi di avviamento alla pratica sportiva per ragazzi in difficoltà.





«Accogliamo con grande piacere questo progetto – dice l’assessore alle Politiche Sociali Anna Piepoli – e ringraziamo tutte le società sportive che hanno aderito e la Comunità Apollo. La Comunità di Alberobello è orgogliosa di ospitare questo progetto che consentirà a tanti giovani di realizzare il sogno di fare attività motoria. Lo sport, proprio come i nostri trulli, appartiene a tutti, i suoi valori sono patrimonio universale di formazione per i nostri ragazzi. Per questo saremo sempre accanto a iniziative orientate alla crescita delle nuove generazioni affinché nessuno venga mai lasciato indietro». Per info: www.comunitamiceli.it – pg.Fb Fondazione Comunità Miceli – telefono: 338 353 4

ALBEROBELLO (BA) - Avviare all’attività motoria i giovani che non hanno l’opportunità di farlo per motivi organizzativi, logistici ed economici, affinché tutti abbiano pari diritti e possano crescere sani nei valori che lo sport insegna. E’ l’ambizioso obiettivo del progetto «La Fiaccola del cuore» che farà tappa venerdì 10 settembre ad Alberobello in una iniziativa in sinergia con i Comuni di Locorotondo e Martina Franca. La manifestazione si pone come obiettivo quello di promuovere la pratica sportiva per bambini e ragazzi, attraverso la solidarietà, con il conferimento di borse di avviamento allo sport per coprire i costi di un anno di corsi.