Amal in Puglia per il Festival internazionale dedicato ai diritti dei bimbi e dei rifugiati

BARI - Il Garante regionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, Ludovico Abbaticchio, questa mattina, 7 settembre 2021 alle ore 11,00 accoglierà nel piccolo porto di Torre a Mare Amal.Chi è Amal? Non è solo una marionetta, Amal è una bambina siriana rifugiata di 9 anni, in carne e ossa, come ce ne sono tante e rappresenta gli oltre 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati, molti dei quali separati dalle loro famiglie. Ha vissuto una guerra, ha perso i genitori, è stata costretta a lasciare la sua terra e a viaggiare da sola, di notte e di giorno, attraversando i Paesi e la storia alla ricerca di un futuro. Amal ha paura. Come hanno paura oggi le migliaia di bambine e bambini, donne e uomini che cercano di lasciare la loro terra, l’Afghanistan, perché non sanno, o forse temono, per la vita futura nel loro Paese. Insieme al Garante vi sarà una Grande Nonna, realizzata dal maestro cartapestaio Domenico Galluzzi dell’associazione Chiaro e Tondo di Putignano, insieme a bambini e famiglie, gente del luogo e rappresentanti delle comunità residenti in puglia; un piccolo spaccato della città multietnica che rassicurerà Amal e le racconterà di una terra di ospitalità millenaria, aperta, la cui storia fatta di incontri e attraversamenti, insegna che “qui nessuno è straniero”.In un momento storico come quello che stiamo vivendo, con l’emergenza afgana in primo piano, diventa ancora più urgente e rilevante l’iniziativa che la Regione Puglia con il Teatro Pubblico Pugliese sta portando avanti attraverso il progetto The Walk-Il Cammino.Si tratta infatti del più grande Festival itinerante irripetibile dedicato ai diritti dei bambini rifugiati mai realizzato al mondo che dal 27 luglio al 3 novembre attraverserà otto Paesi: Turchia, Grecia, Italia (dove farà tappa dal giorno dell’arrivo a Bari il 7 settembre a quello della partenza il 19 settembre da Sanremo), Francia, Svizzera, Germania, Belgio e Regno Unito.Un evento che ha come obiettivo principale quello di valorizzare e sensibilizzare l’intera comunità alla tutela dei diritti umani e dell’infanzia, all’accoglienza, alla cultura delle diversità, al clima e all’educazione.Prodotto dal regista tre volte candidato al premio Oscar Stephen Daldry, dalla produttrice Tracey Seaward, dal pluripremiato regista teatrale e drammaturgo David Lan e da Good Chance, in associazione con la Handspring Puppet Company e la direzione artistica di Amir Nizar Zuabi, The Walk_Il Cammino ha come partner in Italia, oltre al Teatro Pubblico Pugliese insieme alla Regione Puglia e al Comune di Bari, anche il Teatro di Roma, il MAXXI e il Piccolo Teatro di Milano. /com