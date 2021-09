La Lega Puglia presenza una mozione per l’estensione tamponi a tutte le scuole pugliesi di ogni ordine e grado

I consiglieri regionali della Lega Puglia (Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido) presentano una mozione che impegna la Giunta Regionale ad avviare una campagna di screening a mezzo tamponi, anche salivari, tra gli studenti delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado, per intercettare in anticipo eventuali soggetti positivi, nonché a farsi portavoce presso il Governo affinché gli stessi strumenti anti-Covid siano utilizzati regolarmente per evitare la quarantena di tutta la classe nel caso in cui vi siano dei soggetti positivi.

“È necessario mettere in campo - afferma Davide Bellomo, Capogruppo Lega Puglia - tutte le azioni possibili per garantire la frequenza in presenza degli studenti pugliesi di ogni ordine e grado. È assurdo che a meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico, già 40 classi delle scuole pugliesi, stanno nuovamente svolgendo la didattica a distanza a causa di alcuni studenti positivi. Per poter scongiurare ed evitare che aumenti il numero di classi poste in quarantena, bisogna monitorare maggiormente gli studenti attraverso la somministrazione di tamponi da estendere a tutte le classi. Il tampone molecolare salivare può essere un valido strumento, non invasivo, per effettuare un contact tracing. Garantire il diritto allo studio degli studenti e garantirgli la frequenza in presenza e in sicurezza è nostro compito e tutto ciò doveva essere già programmato dal Presidente Emiliano e dall’assessore Lopalco. Non si può più perdere tempo!”