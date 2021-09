Laricchia: “Sentir parlare di coerenza da chi mangia ostriche con Emiliano è una barzelletta”

BARI - “Ringrazio il consigliere Bellomo per avermi fatto iniziare la giornata con una risata. Dalla scorsa legislatura ho sempre fatto opposizione in maniera responsabile, votando per i provvedimenti che credo giusti nel merito e opponendomi a quelli che ritengo profondamente sbagliati". Così in una nota la consigliera del M5S"Ieri - ha aggiunto Laricchia - sono rimasta in Aula perché da donna condivido pienamente lo spirito della legge sulla parità retributiva di genere e ho ritenuto sacrosanto votarla, pur chiedendo alla presidente Capone massima chiarezza su articoli ed emendamenti. Sentir parlare di coerenza da chi fa opposizione a favore di telecamera, per poi accettare endorsement da Emiliano e andare a mangiare ostriche con lui è francamente una barzelletta”, ha concluso.