Lega Puglia: “Laricchia sempre più vicina alla maggioranza”

BARI - “Ben arrivata nella maggioranza, Antonella Laricchia! Prendiamo atto che, ormai, la consigliera del M5S è sempre più vicina a chi, fino a cinque minuti prima, aveva denigrato nelle scelte politiche. La Laricchia è rimasta in Aula nel corso della seduta del Consiglio regionale di ieri, consentendo di fatto il raggiungimento del numero legale.La coerenza? Non esiste. Fare opposizione? Neanche quello esiste. Per noi della Lega sono i fatti che contano, non le parole, e ieri la consigliera ha dimostrato da che parte sta!”. Così in una nota il Gruppo Lega Puglia in Consiglio regionale.