Calcio, Serie B: il Lecce vince 3-0 a Crotone

Nella quinta giornata di andata di Serie B il Lecce vince 3-0 a Crotone. Nel primo tempo al 4’ i salentini passano in vantaggio con Di Mariano, tiro di destro su passaggio di Gargiulo. Al 13’ Maric dei calabresi non concretizza una buona occasione. Al 23’ raddoppia Di Mariano, tiro a porta vuota su cross di Strefezza. Nel secondo tempo al 3’ Mulattieri del Crotone con un tiro di sinistro non inquadra la porta. Al 24’ il Lecce realizza la terza rete con il brasiliano Strefezza, tiro al volo dopo uno scambio in velocità con Gargiulo.

Secondo successo consecutivo per la squadra di Marco Baroni. Nella sesta giornata di andata il Lecce giocherà sabato 25 Settembre alle 14 a Cittadella. Il Pisa vince 2-1 in casa col Monza e con 15 punti consolida la vetta. Il Benevento travolge 4-1 al “Vigorito” il Cittadella e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. L’ Ascoli supera 3-1 in trasferta l’ Alessandria e con i suoi 12 punti raggiunge al secondo posto il Brescia che pareggia 2-2 a Frosinone. La Reggina pareggia 1-1 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone e si conferma in zona play off.