Policlinico Bari: simulazione in realtà virtuale per l'impianto di nuove protesi di anca e di ginocchio

Domani alle 10.30 il prof. Biagio Moretti, direttore dell'unità operativa di Ortopedia, accompagnerà gli specializzandi in un’esperienza immersiva in realtà virtuale di impianto di una protesi.



L’Attune Truck, è una iniziativa di Johnson & Johnson Medical Italia che si svolge dal 6 al 10 settembre in quattro ospedali italiani: Humanitas University (Milano), Casa di cura Pierangeli (Pescara), Policlinico di Bari (Bari) e Pineta Grande Hospital (Castelvoturno).

BARI - Per approfondire le tecniche chirurgiche della protesica di anca e di ginocchio con focus sulle nuove tecnologie digitali è presente all'interno del piazzale del Policlinico di Bari un truck allestito con spazi dimostrativi destinato ai medici e agli specializzandi.