Rebic 'riprende' la Juventus: 1-1 all'Allianz Stadium

(via Juventus fb)





Nella ripresa Leao si affaccia nell'area avversaria, facendo partire una conclusione che sfiora la traversa. Il pareggio rossonero arriva al 76' con Rebic, bravo a deviare di testa il corner calciato da Tonali. Gli uomini di Pioli con il pareggio sciolgono la tensione e mettono in pericolo più volte la retroguardia bianconera, prima con una conclusione di Rebic che all'83' sfiora la traversa e poi all'86' con Theo Hernandez che imbecca Kalulu la cui conclusione trova Szczesny compiere una prodezza 'salva risultato'.





Dopo 3 minuti di recupero finisce 1-1 la sfida tra Juventus-Milan, con i rossoneri che raggiungono i 'cugini' dell'Inter in testa alla classifica.

Finisce 1-1 l'atteso big match all'Allianz Stadium tra Juventus-Milan, con gli ospiti che arrivano 'incerottati' per l'assenza di Calabria, Ibrahimovic e Giroud. La Juventus passa subito in vantaggio con Morata, bravo a colpire in contropiede, imbeccato da Dybala su azione di calcio d'angolo del Milan. I bianconeri continuano a pressare, con Dybala e Morata che fanno venire i brividi al Diavolo, ma trovano Maignan pronto a deviare in corner.