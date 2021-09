Serie C: Bari al comando del Girone C

(via Ssc Bari fb)





Gli ionici, sconfiggendo per 2-0 il Latina allo Iacovone, completano con la Virtus Francavilla il quartetto pugliese che abita attualmente i quartieri alti della classifica. Nelle retrovie della stessa, rallenta il Foggia che pareggia per 1-1 con la Juve Stabia allo Zaccheria e risale la Fidelis Andria che vince a Campobasso con un sorprendente 3-1.





Prima del derby Bari-Monopoli in programma alle 17.30 di domenica 3 ottobre 2021 al San Nicola, il Girone C tornerà in campo mercoledì 29 settembre per celebrare la sesta giornata e il primo turno infrasettimanale del torneo 2021-22. Il Bari farà visita all'ACR Messina, battuto per 2-1 in casa del Picerno.

Pur pareggiando con la Paganese per 1-1, il Bari guadagna un punto prezioso che gli vale il primato solitario del Girone C di Serie. A consentirne l'insediamento solitario è stato anche il 3-1 subìto dal Monopoli dalla Virtus Francavilla Fontana al Giovanni Paolo II e che relega i biancoverdi al secondo posto della graduatoria del raggruppamento centromeridionale con 10 punti e in compagnia del Taranto.