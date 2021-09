Genagricola presenta V8+, il brand che racconta il Prosecco con uno storytelling innovativo

La famiglia Genagricola S.p.A. presenta V8+, una storia di heritage, terroir e passione: il nuovo brand di Prosecco che affonda le sue radici in un antico patrimonio di saperi e vigneti coltivati con amore, dove crescono le migliori uve Glera. Forte del proprio know-how verticale sulla categoria, V8+ si fa portavoce della cultura secolare del Prosecco, tra i più conosciuti e apprezzati vini a livello internazionale, attraverso un racconto appassionato e inclusivo che mira a raggiungere un target trasversale.

Dal pregiato Cartizze DOCG, perfetto per un aperitivo o un gustoso dopo cena, al sofisticato Valdobbiadene DOCG, che sorge sulle colline calcaree di un territorio divenuto iconico per la tradizione spumantistica veneta, passando per i Millesimati, che racchiudono il top della produzione d’annata, e le sorprendenti Cuvée, avvolgenti e aromatiche, ogni bottiglia V8+ racchiude un intero universo di profumi, sapori e sensazioni.

Parte della famiglia Genagricola S.p.A., la più estesa azienda agricola italiana, con oltre 8000 ettari coltivati sul territorio nazionale, V8+ lancia nel 2021 un’importante operazione di restyling, puntando su un look rinnovato per le bottiglie, un nuovo sito web e una comunicazione social dirompente.

La narrazione del prodotto inizia dalla bottiglia: l’etichetta ripercorre il processo di spumantizzazione con il metodo Martinotti, orgogliosamente italiano, e reca l’indicazione dei giorni di fermentazione. A ciascuna referenza corrisponde un colore e un nome proprio maschile, che ne rappresenta la personalità. Ogni capsula contiene una breve frase che suggerisce le caratteristiche del vino, instaurando un dialogo diretto con il consumatore e guidandolo a una scelta informata e consapevole.

A ogni vendemmia il giovane e talentuoso team di enologi realizza prodotti che sono la perfetta espressione dell’eccellenza del territorio da cui provengono. Prosecco Valdobbiadene Superiore Cartizze DOCG (Toni), Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG (Piero), Prosecco DOC Millesimato Brut (Carlo), Prosecco DOC Millesimato Dry (Gino), Prosecco DOC Extra Dry (Sandro), Prosecco DOC Brut (Berto), Prosecco DOC Rosé (Lele): sette esperienze diverse per celebrare un’expertise unica.

V8+ partecipa alle più importanti manifestazioni vitivinicole dell’autunno: dal 2 al 10 ottobre, durante la Milano Wine Week 2021, sarà tra i protagonisti del CityLife Shopping District con delle personalizzazioni all’interno dei locali aderenti (Panini Durini, Calavera Fresh Mex, Poke House Chiosco, Carrefour Market Bar, Roadhouse Meatery, Panino Giusto, VIVO dal Mare alla Padella, Wagamama, Antica Focacceria San Francesco, Sweet Bar, East River American Pub, RED Bistrot Libreria, Dispensa Emilia) che offriranno gratuitamente il primo calice di bollicine.

Sempre durante la Milano Wine Week V8+ darà vita a un progetto innovativo, Milano Meraviglia, un tour in collaborazione con @milanodavedere, alla scoperta delle meraviglie della città, ovvero sette location inedite da riscoprire, cui corrisponderanno altrettante tappe in locali cult, ciascuna abbinata a un’etichetta V8+, creando così un itinerario “alternativo” all’insegna della bellezza e del bere bene: un percorso ideale alla scoperta dell’intera collezione di referenze del brand, con una formula dedicata food&wine che consenta di esplorare i tesori nascosti della città e sette locali unici.

Le tappe di Milano Meraviglia by V8+ saranno: la Ca' di Facc, in Piazzale Baiamonti, con il coinvolgimento del vicino Ceresio 7; la Chiesa di Santa Maria Incoronata in Corso Garibaldi, a due passi dal 10 Corso Como; Cascina Bolla, la Casa di Leonardo da Vinci in via Bordone, da cui poter raggiungere agevolmente il Ristorante Da Vic, in via Gaetano Previati 21; il Mausoleo di Via Olivetani, nei pressi di Aimo e Nadia BistRo; i Palazzi Liberty di via Melzo, nelle adiacenze di Spica; l’Arena di Milano, da cui spostarsi al vicino Pandenus, in via Melzi d’Eril; la Conca dell’Incoronata, da ammirare prima di andare a brindare al Ristorante Santa Virginia, in via San Marco.

V8+ aderisce anche a La Vendemmia di Montenapoleone, evento promosso da Montenapoleone District in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia con l’obiettivo di unire i brand del lusso internazionale e le più prestigiose cantine italiane. Il 16 ottobre V8+, con il suo Prosecco Doc Brut, sarà protagonista di una degustazione esclusiva all’interno del Museo Poldi Pezzoli di Milano, circondati da capolavori dall’antichità al XIX secolo, immersi in una suggestiva atmosfera.