Serie C, il Bari vince 2-0 a Messina

(via Ssc Bari fb)

- Il Bari vince 2-0 a Messina. Nel primo tempo al 9’ la squadra di Michele Mignani passa in vantaggio con Botta, tiro di destro su passaggio di D’ Errico. Al 18’ Simeri del Bari con un tiro di sinistro non inquadra la porta. Al 37’ Damian dei siciliani non concretizza una buona occasione. Al 44’ Simeri va vicino al raddoppio. Nel secondo tempo al 15’ Damian dell’ Acr Messina sfiora il pareggio. Al 31’ i biancorossi raddoppiano con Paponi, tiro di sinistro su cross di Scavone. Per il Bari terzo successo in trasferta. I galletti sono primi in classifica con 14 punti.